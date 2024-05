Panchina Milan: in rialzo Van Bommel, restano in corsa Conceiçao, Fonseca e Galtier. Nessuna apertura a Conte

Chi prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera per la prossima stagione è ancora un mistero. A Milano continuano i casting per il prossimo allenatore, tanti i nomi accostati al Diavolo nelle ultime settimane.

Milan, su le quotazioni per Van Bommel

I nomi che vengono accostati alla panchina del Milan sono ancora tanti, tra cui anche quello di Mark van Bommel, che guida attualmente l’Anversa, ma che ha già deciso di andare via al termine di questa stagione. Resta una possibile scelta dei rossoneri. Van Bommel è un ex giocatore del Milan, con il quale ha vinto anche uno scudetto (stagone 2010-2011). Da giocatore ad allenatore, il club lombardo ha puntato l’ex centrocampista olandese per piazzarlo alla guida della panchina.

Dell’olandese piace il suo modo di intendere il calcio, per la leadership e ha pure una buona esperienza di Champions, avendola disputata da allenatore con il PSV, il Wolfsburg e l’Anversa. Le sue quotazioni sembrano essere in rialzo nelle ultime ore, anche se non è l’unico nome nella lista dei dirigenti di Via Aldo Rossi. Si parla di interesse anche per Fonseca, ex Roma, e di Sergio Conceiçao, se riuscirà a liberarsi del Porto. Anche per Gualtier si resta alla finestra. Thiago Motta e Antonio Conte restano due tecnici distanti dai rossoneri, anche se la società avrebbe cercato contatto.