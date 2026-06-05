Il calciomercato Milan potrebbe assistere all’addio di diversi big, in lista è stato inserito anche Mike Maignan. Il portiere francese, nonostante il rinnovo di qualche mese fa, quando tutto andava a gonfievele in rossonero, potrebbe lasciare Milanello.

Calciomercato Milan, Maignan verso l’addio: Chelsea alla finestra

Il quinto posto in campionato ha portato a numerose conseguenze gravi al Milan. La mancata qualificazione in Champions League ha scatenato un vero e proprio effetto domino in casa Milan, che si appresta a vivere un’estate all’insegna della rivoluzione e di numeorsi addii. Mike Maignan sta riflettendo seriamente sul proprio futuro, ed i suoi agenti si sono già messi al lavoro per rimetterlo sul mercato.

Intanto è noto da tempo che il portiere è tra i favoriti del Chelsea e il club inglese potrebbe approfittare del momento delicato del Milan e chiamare il francese in Premier. Il Milan, dalla sua parte, non opporrebbe resistenza ad un possibile addio del portiere. Il club del Diavolo potrebbe vedere di buon occhio la cessione di un ingaggio così pesante per fare cassa. Pronti alle offerte delle big.