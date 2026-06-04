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giovedì, Giugno 4, 2026
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Calciomercato Milan, tutto in stand-by, ma a Milanello serve una svolta

Continua la missione degli uomini RedBird, chiamati a consegnare al Milan un nuovo allenatore.

Di
Anna Rosaria Iovino
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arne slot ( foto di salvatore fornelli )
ARNE SLOT ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan è in totale stand-by. A Via Aldo Rossi è tutto fermo perché prima di portare nuovi giocatori, è necessario decidere ed ingaggiare il nuovo allenatore. Non solo, a Milano poi si dovrà capire chi trattenere e chi lasciar partire. Insomma, più che una svolta, ci vorrebbe anche una smossa.

Calciomercato Milan, i nomi per il futuro della panchina

Per la panchina, al momento, risultano in corsa Slot e Glasner. La prima missione degli uomini RedBird è quella di consegnare al Milan un allenatore in tempi utili per programmare la prossima stagione ed il nuovo mercato. Il cerchio continua a stringersi nelle ultime ore, e sembrano essere stati individuati due nomi: Glasner e Slot. 

Oliver Glasner deve essere considerato la prima scelta di Cardinale, almeno secondo quanto dai quotidiani. L’allenatore austriaco, infatti, sarebbe in grado di portare, secondo le dichiarazioni di Cardinale: “Eesperienza internazionale e uno stile di gioco moderno”. L’alternativa all’austriaco, tra l’altro sembra anche una scelta più concreta per la panchina del Diavolo, proposta fatta da Ibrahimovic, è Arne Slot. Ovviamente, qualora dovesse concretizzarsi questo scenario, sarebbe difficile pensare a un approdo di Rangnick, che a sua volta sponsorizza anche il potenziale arrivo di Jaissle, liberabile dall’Al-Ahli per la modica cifra di 11 milioni di euro.

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