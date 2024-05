Spunta un nome nuovo per la panchina del Milan: i rossoneri stanno pensando a Marcelo Gallardo, argentino ex River Plate ora in Saudi Pro League, all'Al Ittihad

Un nuovo nome sembra essere spuntato nelle ultime ore per la panchina del Milan della prossima stagione al posto di Stefano Pioli. La dirigenza dei rossoneri sta pensando a Marcelo Gallardo, argentino ex River Plate ora in Saudi Pro League, all’Al Ittihad.

Milan, spunta Gallardo

Gallardo sta per liberarsi dal suo ricchissimo contratto con la squadra saudita. Al momento sembra essere l’alternativa di Sergio Conceicao che però ha un contratto con il Porto fino al 2028. A quanto pare il Milan ha sondato anche lui, allenatore che potrebbe sedere sulla panchina la prossima stagione se tutte le parti della società rossonera dovessero trovarsi d’accordo sul suo profilo.

Il dubbio resta l’ingaggio: il tecnico arriva dall’Arabia Saudita, dove aveva un ingaggio elevatissimo, circa ventidue milioni netti. Gallardo ha 48 anni. Prima di intraprendere la carriera di allenatore è stato un giocatore di ruolo centrocampista. Giocatore cresciuto nel River Plate, per poi vivere esperienze europee in Francia con Monaco e Psg. Dopo una parentesi negli Usa è tornato al River per poi chiudere la carriera nel Nacional. Lì ha iniziato la carriera da allenatore nel 2011, vincendo subito il campionato nazionale. Dal 2014 al 2022 alla guida del River Plate in nove stagioni ha collezionato quattordici titoli, comprese due Coppe Libertadores, diventando l’allenatore più titolato della storia del club. Ha lasciato il River a ottobre del 2022 e dopo un anno di inattività a novembre del 2023 ha firmato un ricco contratto con l’Al-Ittihad. Adesso è pronto ad una nuova esperienza.