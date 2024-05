Atalanta-Juventus, le scelte di Gasperini e Allegri | Le formazioni

Gasperini reinventa l’attacco, a causa dell’assenza di Scamacca, out per squalifica, e lancia De Ketelaere, sostenuto da Lookman, a destra, e Koopmeiners, a sinistra. In mezzo al campo Ederson e De Roon, con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce. In difesa Scalvini, Hien e Djimsiti, davanti a Carnesecchi. Allegri, privo di Locatelli, anch’egli fuori per somma di ammonizioni, opta per Nicolussi Caviglia, coadiuvato da McKennie e Rabiot, con Cambiaso e Iling-Junior sugli esterni. In avanti Vlahovic accanto a Chiesa.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.