Milan, si aspetta la giusta offerta per Maignan | L’ex Lille può partire

Secondo la Gazzetta dello Sport, quest’anno il portiere francese non è più decisivo come nelle passate stagioni. Maignan non è stato protagonista di errori clamorosi, ma non ci sono nemmeno state le parate salva risultato che sono state decisive per la conquista dello scudetto due anni fa.

Milan, il futuro di Maignan

Non c’è da stupirsi che Maignan sia in costante trattativa con il club di via Aldo Rossi per il rinnovo del suo contratto, che scadrà nel 2026. Il suo obiettivo è vincere, quindi valuterà attentamente il progetto del Milan, prima di prendere una decisione sul suo futuro. Va chiarito però, che nell’improbabile caso in cui volesse trasferirsi, i rossoneri non hanno intenzione di lasciarlo andare e chiederanno almeno 60 milioni di euro. Resta da vedere se qualche top club farà un’offerta per il francese dopo una stagione del genere.