Vlahovic: “C’è il rammarico per lo Scudetto ma abbiamo centrato due obbiettivi. L’anno prossimo vogliamo vincere tutto”

L’MVP della finale di Coppa Italia, Dusan Vlahovic, ha analizzato la partita e la stagione della Juventus.

Le parole di Vlahovic

Sulla vittoria della Coppa Italia…

“Posso ringraziare tutti, in particolare i miei compagni, perché sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo affrontato. Alla fine abbiamo centrato due obiettivi che ci siamo posti all’inizio dell’anno. Rimane un peccato quello legato allo Scudetto, ma l’Inter ha vinto meritatamente. Sto pensando a come vincere tanti altri trofei”.

Cos’è successo nel girone di ritorno?

“Siamo entrati in un momento dal quale abbiamo fatto fatica ad uscirne. Non abbiamo cambiato niente, era il nostro massimo e ci girava male. Non ci dobbiamo soddisfare, l’anno prossimo dobbiamo puntare a vincere tutto, i tifosi e il DNA di questo club chiede questo”.