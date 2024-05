LIVE: Atalanta-Juventus, finita! Coppa Italia ai bianconeri!

Arriva il giorno: in campo per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Atalanta e Juventus in campo per la finale di Coppa Italia FrecciaRossa. Stadio Olimpico gremito per l’occasione.

Momento musicale prepartita: Alex Del Piero, storico capitano della Juventus, e Glenn Strömberg, leggendario personaggio della storia atalantina, accompagnano la coppa al centro del campo.

Primo tempo:

Squadre in campo. Canterà l’inno Al Bano Carrisi.

1′ Via: batte l’Atalanta

4′ Vantaggio bianconero. Contropiede perfetto e rete di Dusan Vlahovic.

8′ Ancora Juventus all’attacco. Cross basso al centro di Iling-Junior deviato dal difensore, è corner.

9′ Corner della Juventus. In mezzo c’è McKennie, che colpisce di testa e manda fuori.

11′ Atalanta in avanti. Cross dalla fascia. Palla al centro per Lookman ribattuta dal centrale bianconero.

17′ Fallo di Hein su Chiesa. Il centrale atalantino si prende il giallo ed evita la ripartenza della formazione di Allegri.

21′ Atalanta preme, alza il pressing, e ingabbia la Juventus.

28′ Sono ancora i bergamaschi a tenere il pallino del gioco in mano. La Juventus si difende e prova ripartenze.

33′ Altra occasione Atalanta. De Ketelaere, il più pericoloso dei suoi, calcia in area, ma la palla termina ampiamente alle spalle di Perin.

37′ La Juventus crea. Questa volta è Vlahovic a recuperare palla e mettere al centro, senza, tuttavia, trovare nessuno, con la palla che termina nelle mani del portiere bergamasco.

43′ Forcing atalantino. I bergamaschi arrivano dentro l’area, ma trovano un muro.

2 minuti di recupero

Secondo tempo:

Si riparte: primo pallone ai bianconeri.

Primo cambio in casa Atalanta: esce De Ketelaere, entra El Bilal Touré

48′ Vlahovic recupera palla a centrocampo, riparte Chiesa, ma si fa recuperare da Djimsiti.

49′ Altra punizione Atalanta, la seconda in pochi minuti. Ruggeri la mette in mezzo e trova la testa di Zappacosta, che, tuttavia, la mette fuori.

50′ Occasione Atalanta. Riparte Touré. La palla è deviata e termina in corner.

53′ Fallo in area di Hein su Vlahovic. L’arbitro lascia giocare.

57′ Ancora polemiche. McKennie a terra, colpito al volto in contrasto, l’Atalanta presegue l’azione e va vicina al pareggio.

58′ Triplo cambio per Gasperini: dentro Hateboer, Scalvini e Miranchuk, fuori Zappacosta, Hein e Pasalic.

61′ primo cambio per Allegri: esce Nicolussi Caviglia, entra Miretti.

63′ Altra ripartenza sanguinosa Juventus, che, però, non riesce a trovare il raddoppio.

65′ Infortunato De Roon, che esce dal campo. Al suo posto c’è Toloi.

68′ Esce Chiesa. Entra Yildiz.

71′ Tanta Atalanta in questo momento della gara, soprattutto dalla fascia di Ruggeri. Assist al centro, calibrato bene, dell’esterno italiano, con Miranchuk che manda altro.

72′ Cross dalla fascia. Vlahovic di testa la manda in rete. Il gol è annullato.

79′ Palo Atalanta! Lookman si accentra, tira e colpisce il legno. Bergamaschi vicini al pari.

80′ Doppio cambia per Allegri. Escono Vlahovic e Cambiaso, entrano Milik e Weah.

83′ Si allarga Miretti, che calcia e colpisce in pieno la traversa. Occasione clamorosa per i bianconeri.

89′ Atalanta a caccia del pari. Bergamaschi non concretizzano.

6 minuti di recupero

93′ Punizione Atalanta. Tiro parato da Perin.

94′ Espulsione Allegri. Il tecnico bianconero faccia a faccia con il quarto uomo.

Atalanta-Juventus, il tabellino:

Reti: 4′ Vlahovic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon (65′ Toloi), Hien (58′ Scalvini), Djimsiti; Zappacosta (58′ Hateboer), Pasalic (58′ Mirachuk), Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere (46′ El Bilal Touré). All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo: McKennie, Cambiaso (80′ Weah), Nicolussi Caviglia (61′ Miretti), Rabiot, Iling-Junior; Chiesa (68′ Yildiz), Vlahovic (80′ Milik). All. Allegri.

Ammoniti: Hein