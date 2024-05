Atalanta-Juventus, le UFFICIALI: Lookman e De Ketelaere guidano l’attacco nerazzurro. Allegri sceglie Iling Jr sulla fascia sinistra

È tutto pronto allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Vista l’assenza di Scamacca per squalifica, Gasperini punta su De Ketelaere prima punta con Koopmeiners e Lookman che agiranno in zona trequarti. A centrocampo gioca Pasalic al posto di De Roon che scala nei tre dietro. Anche Allegri ha un’assenza importante ossia Locatelli, al suo posto Nicolussi Caviglia com’era preventivabile alla vigilia. La grande novità riguarda la fascia sinistra dove il tecnico toscano preferisce puntare sulla gamba di Iling Jr con Kostic che si accomoda in panchina. In attacco confermata la coppia Chiesa-Vlahovic.

Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri