Un susseguirsi di voci per settimane, quelle che davano la Juventus in pressing per David del Lille. Un momento che i tifosi bianconeri aspettavano da tempo e che vedranno oggi, 4 luglio, l’attaccante canadese approdare in città per le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto.

Juventus, oggi David, poi pressing per Sancho

Tutti lo attendevano ed ecco che è arrivato il giorno per Jonathan David che nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, approderà a Torino per firmare con la Vecchia Signora. Un accordo giunto a conclusione dopo settimane di trattative con entourage del giocatore e del suo club di appartenenza, i francesi del Lille. Il contratto, che prevede un quinquennale di 5,5 milioni di euro a stagione più 1,5 milioni di bonus, renderà David il simbolo della ripartenza della Juventus dopo l’esperienza da poco conclusa con Lille in Ligue 1.

E non finisce qui, a quanto pare i bianconeri sono ora in pressing per l’esterno offensivo Jadon Sancho in forza al Manchester United. Sembra anche che il giocatore abbia scelto la Juventus come sua prossima avventura. Comolli ha già pronto un accordo fino al 2029 con opzione per il 2030 da 5 milioni all’anno più premi. Agli inglesi potrebbe andare in cambio Douglas Luiz, anche se i Red Devils preferirebbero monetizzare e vogliono 20-25 milioni di euro.