Calciomercato Juventus, Sancho vuole i bianconeri

Continua la trattativa tra Sancho e la Vecchia Signora. Come riporta Sportmediaset, il classe 2000 del Manchester United non ha dubbi: vuole la Juventus.

Calciomercato Juventus, le cifre per Sancho

Nelle ultime ore il calciatore inglese sta rifiutando differenti offerte dalla Super Lig, il suo obbiettivo è quello di rimanere nei top campionati europei e i bianconeri sembrano essere la giusta soluzione. Per la Juventus invece Sancho potrebbe rappresentare un ottimo colpo di mercato, nonché il giusto giocatore per il fronte offensivo. Quindi, le due parti sembrano avere un buona intesa sulla trattativa che per chiudersi ha bisogno del lascia passare del Manchester United. Infatti, ai Red Devils spetta l’ultima parola, ma difficilmente il club inglese farà di tutto per trattenere Sancho, considerando i vari prestiti delle scorse stagioni. Parlando di cifre, il valore dell’esterno è di 35 milioni e l’operazione dovrebbe chiudersi intorno a questa somma.

Per adesso però la trattativa è in pieno svolgimento, non resta quindi che aspettare le prossime ore per capire come si evolverà l’operazione.