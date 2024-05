Milan, Jorge Mendes propone Ugarte ai rossoneri | Ma c’è anche la Juventus

Nonostante sia reduce da una stagione complessivamente positiva, in cui è riuscito a ritagliarsi un posto da comprimario in una delle squadre più prestigiose d’Europa, il futuro prossimo del centrocampista classe 2001 del PSG Manuel Ugarte sembra essere lontano da Parigi. Il mediano uruguagio, che la scorsa stagione era stato acquistato dallo Sporting Lisbona per 60 milioni di euro vorrebbe più minutaggio, e il suo agente Jorge Mendes l’avrebbe offerto a due big del nostro calcio.

Milan, Ugarte la chiave per arrivare a Conceicao?

Stando a quanto riportato dall’Equipe, Tiago Mendes avrebbe proposto Manuel Ugarte a Milan e Juventus, che sarebbero interessate a prelevare il calciatore in prestito dai parigini, formula gradita anche al PSG.

Il piano di Mendes comprende però un altro profilo, ovvero Tiago Santos, terzino 21enne del Lille finito già da tempo sui radar dei rossoneri, e il procuratore portoghese vorrebbe far sbarcare i due calciatori al Milan dove, sulla panchina, potrebbero trovare un altro suo assistito, ovvero Sergio Conceicao.