Buone notizie per Stefano Pioli in vista del big match contro i cugini. Il portiere Mike Maignan sarà tra i pali nella gara Milan-Inter. Il tecnico, però, non avrà a disposizione Kjaer.

Verso Milan-Inter, ci sarà Maignan

Per Pioli c’è una buona ed una cattiva notizia in vista del match dell’Olimpico di Europa League contro la Roma, dove i rossoneri sono chiamati a rimontare lo 0-1 dell’andata, e del derby di lunedì che potrebbe consegnare lo scudetto della seconda stella all’Inter. Mike Maignan è tornato in gruppo nella giornata di ieri, ha lavorato seguito dai suoi preparatori e sarà regolarmente in campo nelle gare contro Roma, giovedì, e Inter, lunedì. L’estremo difensore non aveva preso parte al match contro il Sassuolo. Motivo alla base del forfait del portiere francese era un semplice affaticamento, che non aveva destato preoccupazione fin dall’inizio.

Le brutte notizie riguardano Simon Kjaer. La risonanza magnetica alla coscia sinistra ha escluso lesioni muscolari. Mancherà alla partita contro la Roma e si capirà se potrà essere o meno a disposizione per il derby.