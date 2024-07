Milan, vicino il doppio colpo in difesa Pavlovic-Emerson Royal | Le ultime

Sul fronte mercato in entrata il Milan sta lavorando su due giocatori per rinforzare la difesa. Si tratta di Pavlovic difensore centrale serbo attualmente al Salisburgo, ed Emerson Royal terzino destro del Tottenham che tanto è stato corteggiato da quando è iniziato il mercato. I due difensori spingono per arrivare a Milano, e i rossoneri stanno limando le ultime distanze per sancire questo doppio colpo come riferisce Milannews.it.

Il Milan pronto a partire per gli USA aspettando il mercato

Il Milan è molto attivo sul mercato e non vede l’ora di dare alcuni nuovi elementi a disposizione di Paulo Fonseca. La squadra intanto è pronta a partire per la tournèe negli Stati Uniti in cui affronteranno amichevoli di lusso con Manchester City, Real Madrid, e Barcellona.