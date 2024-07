Milan, Calabria nel mirino dello Strasburgo

Il capitano potrebbe dire addio

Secondo quanto scritto dal sito specializzato “Footmercato” e successivamente riportato da “Tuttomercatoweb.com”, nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei sondaggi da parte dello Strasburgo per Davide Calabria, terzino e capitano del Milan reduce da una stagione in chiaro-scuro all’ombra della Madonnina. Al momento non sarebbe stata registrata alcuna alcuna offerta da parte del club transalpino che nel frattempo sarebbe in trattativa avanzata con il Rennes per l’acquisto di Guela Doue, terzino destro classe 2002. Qualora la trattativa dovesse subire una brusca frenata sarebbe dunque lecito ipotizzare un’offerta da parte del club controllato da BlueCo per Davide Calabria che nel frattempo si è espresso dal ritiro rossonero definendosi concentrato sul preparare la stagione nel migliore dei modi sotto la nuova guida di Fonseca.