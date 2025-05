Il Milan si avvia al finale della sua stagione non proprio ricca di risultati grandiosi. La vittoria della Supercoppa e la possibilità di vincere la Coppa Italia potrebbero salvare la stagione. In ogni caso, per quanto visto quest’anno, si può già dire che non basta.

Milan, scelte giuste per un futuro migliore

I rossoneri dovranno fare di tutto per vincere il trofeo per guadagnarsi l‘Europa l’anno prossimo e per tuffarsi nella nuova stagione con la consapevolezza che non si può più sbagliare. La parola d’ordine per la prossima estate è una sola: “scelte giuste e importanti”. La società sa che si deve ripartire dal nuovo ds, il quale, poi, dovrà scegliere il nuovo allenatore. La scelta del direttore sportivo è necessario che arrivi il prima possibile, in modo tale che si possa iniziare a programmare l’anno prossimo e non si perda tempo: una squadra che vuole competere su più fronti non può non avere un direttore sportivo.

Dopo sarà fondamentale scegliere un allenatore di livello, un vincente che possa dare un’identità precisa alla squadra che, a sua volta, dovrà essere costruita con intelligenza. Si deve prendere una decisione al più presto su chi sono i leader, chi trattenere e chi lasciar partire, già pensando a sostituti adeguati. Solo così, solo son scelte forti, il Milan può pensare di risollevarsi dalla mediocrità in cui è finito negli ultimi anni.