Il calciomercato Roma continua a lavorare senza sosta su tutti i versanti. La società dei Friedkin sta cercando di risolvere per il fair-play entro il 30 giugno, ma una parte della dirigenza lavora per i nuovi acquisti. Sulla lista dei preferiti di Gian Piero Gasperini risulta esserci ancora Zappacosta. Il centrocampista è uno dei più rispettati dal tecnico di Grugliasco che, dopo averci lavorato ai tempi dell’Atalanta, adesso vorrebbe continuare con lui anche a Roma.

Calciomercato Roma, Zappacosta preferito a Dodo, Gasperini preferisce affidarsi al giocatore della Dea

Non è cosa semplice la ricerca di rinforzi per la fascia destra. A Roma continuano a cercare rinforzi e la dirigenza capitolina si concentra su un volto noto e fidato per Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso spinge per Davide Zappacosta, giocatore perfetto per dare equilibrio e spinta alla corsia di destra. Il giocatore dell’Atalanta andrebbe a completare la lista dei giocatori esterni della Roma per affrontare la prossima stagione.

Davide Zappacosta, nonostante l’età, è l’uomo giusto perché ha l’esperienza di cui Gasperini ha bisogno in quel reparto. Inoltre non costerebbe neanche tanto data l’età del calciatore, 34 anni. Infatti, l’Atalanta, dovrebbe essere disposta ad ascoltare offerte inferiori ai dieci milioni di euro, rendendo l’operazione decisamente più accessibile per le casse giallorosse, ancora in difficoltà. Zappacosta non costa solo poco, opzione che fa piacere ai dirigenti, in realtà è preferito da Gasperini tanto che, ha addirittura ha scalato le gerarchie nel taccuino del tecnico superando anche Dodo, giocatore nel mirino giallorosso da mesi.