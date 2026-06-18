Il calciomercato Lazio pesca un giovanissimo talento dal vivaio del Real Madrid. I biancocelesti sarebbero vicini a chiudere per Bruno Galassi, centrocampista del vivaio dei Blancos.

Calciomercato Lazio, pronti a prelevare Bruno Galassi dal Real Madrid

Alla Lazio primi movimenti di calciomercato. La dirigenza biancoceleste comincia a muovere i primi passi concreti sul mercato e il nome nuovo, spuntato nelle ultime ore, arriva direttamente dal vivaio del Real Madrid. La società di Formello è pronta a rinforzarsi con Bruno Galassi, talento classe 2007. Un’operazione che porta la firma del direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato anche quest’anno a costruire una squadra capace di unire presente e prospettiva verso il futuro.

Galassi è un centrocampista difensivo, ma può essere utilizzato anche da mezzala e o difensore centrale all’occorrenza. Una pedina duttile che Rino Gattuso potrà utilizzare come meglio crede per la sua giovane Lazio. Bruno Galassi, è un giocatore di piede destro, alto 184 cm, oltre alla duttilità, e alla giovane età, possiede anche margini di crescita importanti. Nell’ultima stagione ha giocato con il Real Madrid C, adesso è pronto al salto di qualità e potrebbe benissimo mostrare a tutto il mondo le sue qualità giocando nella prima squadra della Lazio in Serie A. Il valore del giocatore è di 100 mila euro.