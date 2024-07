Milan, Fofana si allontana: la situazione

Il Monaco alza il prezzo per Fofana: il Milan punta Amrabat e Rios

La trattativa fra il Milan e il Monaco per Youssouf Fofana sembrava essere giunta alla fase finale, ma nelle scorse ore la situazione ha subito un brusco rallentamento a causa degli inserimenti del Manchester United e Atletico Madrid.

Milan, ipotesi Rios e Amrabat per il centrocampo

Il club monegasco, visto l’interessamento di altre squadre, ha infatti deciso di aumentare il costo del centrocampista francese portandolo a 35 milioni di euro. I rossoneri ritengono che questa cifra sia troppo alta e quindi, come riportato questa mattina da “Tuttosport”, il Milan potrebbe essere costretto a cambiare obiettivo a centrocampo nonostante abbia già l’accordo con Fofana. I nomi che il Diavolo potrebbe prendere in considerazione sono, in particolare, Richard Rios del Palmeiras, che vale 30 milioni di euro, e Soufiane Amrabat, rientrato a Firenze dal prestito al Manchester United.