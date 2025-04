Calciomercao Inter, Luis Henrique nel mirino dei neroazzurri

Nonostante la stagione ancora in corso, non mancano le prime indiscrezioni per il mercato dell’Inter. Il club neroazzurro sarebbe interessato a Luis Henrique del Marsiglia, come riporta il Corriere dello Sport.

Calciomercato Inter, le cifre per Luis Henrique

L’esterno brasiliano piacerebbe a Inzaghi, per la sua velocità e dribbling che ha potuto ben esprimere nel 3-4-2-1 di De Zerbi. Il Marsiglia chiede 30 milioni per il calciatore, ma la cifra potrebbe scendere, considerando anche il recente ammutinamento della squadra per le dichiarazioni di De Zerbi. Quindi l’Inter potrebbe riuscire a strappare Luis Henrique al club francese per circa 20 milioni, ma occhio alla concorrenza…

Sul classe 2001 ci sarebbe anche l’interesse del Bayern Monaco e di diversi club di Premier League.