Si infiamma la sfida Champions in questa 31ª giornata di Serie A

Champions: Colpi di scena cercasi

Meno otto dai titoli di coda del Campionato. Come in un bel romanzo alla Jeffery Deaver quello che tutti ci aspettiamo sono colpi di scena avvincenti. E se la sfida scudetto è l’intreccio principale del racconto, attenzione alle sottotrame. Tra lotta salvezza e piazzamento in Europa League, il subplot più succulento – perdonateci l’anglismo – è il biglietto per l’ultimo piazzamento Champions.

Focus Champions

Ponendo la lente di ingrandimento su questa porzione di campionato, la 31ª giornata si preannuncia nodale. Tra Milan-Fiorentina, Atalanta-Lazio, Roma-Juventus e Bologna-Napoli a chiudere lunedì sera, qualche colpo di scena ce lo aspettiamo. Ci siamo permessi di allargare gli estremi di questa lente perché se più di qualcuno ha già sancito che la lotta per il quarto posto è una questione a quattro, Milan e Fiorentina hanno un’ultima occasione di salire sul vagone dei contendenti proprio con uno scontro diretto. Nella logica del racconto, il titolo del capitolo in questione per introdurre sfida di questa sera a San Siro potrebbe essere L’ultimo treno per Bruxelles.

L’ultimo treno per Bruxelles

Premesso che il sorprendete Bologna, quarta forza del campionato, ha in programma la sfida più complessa lunedì sera contro il Napoli, l’ipotesi di uno stop al suo percorso virtuoso riaccende le residue speranze sia della Viola che dei Rossoneri. La Fiorentina dista solo cinque lunghezze dai felsinei e battendo il Milan troverebbe nuova linfa vitale. Ma attenzione al Milan. C’è chi ancora crede nel miracolo: chiedetelo ai 70 mila che nonostante tutto assieperanno lo stadio. La possibilità è flebile, ma se fossero loro i vincenti questa sera – tenendo cono che i successivi impegni saranno proprio contro le dirette avversarie per la lotta l’assalto al quarto posto – avrebbero almeno l’occasione di concludere la stagione con la speranza di lottare per un obiettivo dignitoso.

Messa a fuoco

Atalanta-Lazio è la sfida di due squadre partite con grandi ambizioni che cercano ora di rimettere a fuoco i propri obiettivi. Se per i bergamaschi il sogno scudetto è ormai evaporato, parlare di piazzamento Champions è il minimo sindacale. Argomento opposto per la Lazio che invece ha smarrito il suo percorso per un quarto posto che fino a poche settimane fa sembrava scontato. In sintesi per la squadra capitolina esiste solo la vittoria per rientrare in corsa.

Sfida della rivalsa

Roma-Juventus, è la sfida della rivalsa: contro una stagione deludente, contro scelte evidentemente poco lungimiranti in panchina. Entrambe le compagini hanno vissuto rivoluzioni tecniche, e se Ranieri è si è rivelato il nome della provvidenza in casa romanista, la Juve auspica che lo stesso avvenga con il neo allenatore Tudor. C’è però una sostanziale differenza in questa eterna sfida tra queste due acerrime rivali: per la Juventus il quarto posto è un obiettivo minimo imprescindibile (l’arrivo dell’allenatore croato sul rush finale di stagione lo certifica), mentre per la Roma la parola Champions fino a un mese fa era impensabile.

Tra Napoli, Inter e la sfida avvincente per lo scudetto, questo turno di campionato ci dirà molto sul secondo traguardo di stagione.