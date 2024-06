Milan, dopo Zirkzee e Fofana occhi su Amrabat | La situazione

Dopo un mese passato in sordina, il Milan negli ultimi giorni ha messo il piede sull’acceleratore per quanto riguarda il calciomercato e in 24 ore ha quasi concluso due acquisti importantissimi che vedono protagonisti due profili che molti club, tra cui la Juve, stava seguendo per Luglio, ma che dopo lo sprint del Milan sembrano essere definitivamente sfumati.

Milan, Sofyan Amrabat il nuovo obiettivo

I due colpi che i rossoneri hanno quasi definitivamente battuto sono quelli Zirkzee e Youssouf Fofana, a cui potrebbe aggiungersi anche Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino che era esploso alla Fiorentina, si era trasferito in prestito con diritto di riscatto ala Manchester United, dove non ha trovato l’ambiente adatto per farlo crescere, dove anzi è stato limitato da Ten Hag, che l’ha sfruttato solo 21 volte in stagione, molte delle quali da subentrato.

Considerato il crollo vertiginoso che ha avuto nell’ultimo anno, i viola potrebbero farlo partire per una cifra intorno ai 15 milioni, che i rossoneri potrebbero spendere per avere un mediano di livello.