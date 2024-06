Cesc Fabregas svela, inaspettatamente, qualche novità importante sulle prossime mosse di mercato del Milan. Il tecnico del Como, durante un’intervista in un podcast, ha creato un curioso episodio di mercato.

Milan, Fabregas svela qualche indizio importante sulle prossime mosse di mercato del Milan

L’ex centrocampista spagnolo durante l’intervista ha dichiarato: “Mi piace molto Fofana e penso che si adatti molto bene allo stile della Premier League. Però, stranamente, non ho mai sentito parlare del Manchester United. Ho sentito che andrà al Milan perché probabilmente arriverà Fonseca dalla Francia e i due si conoscono. Vediamo. Lo conosco, ci ho giocato assieme: è un giocatore molto dinamico, forte, bravo con la palla. Un tipo moderno di giocatore, aggressivo, sa saltare, un centrocampista box to box”.

L’indiscrezione non è passata inosservata, Fabregas ha annunciato un grande acquisto di mercato e anche il nuovo tecnico del Milan in un solo colpo.

Il Milan è alla ricerca di almeno un rinforzo per reparto sul mercato, a centrocampo nel mirino è Youssouf Fofana da diversi mesi. A quanto pare la trattativa con il franco-maliano è attiva e va avanti. Il giocatore, sotto contratto fino a giugno 2025 con il Monaco, costerà circa 20 milioni di euro.