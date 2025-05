Igli Tare al Milan è stata une delle notizie più chiacchierate nelle ultime settimane. L’ex ds della Lazio potrebbe dirigere il Milan a partire dalle prossime settimane, in casa rossonera casting ancora aperti. Intanto il dirigente ha espresso la sua opinione al riguardo.

Milan, caccia al ds, le parole di Tare

Tare non si nasconde: “Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore”. L’ex dirigente della Lazio, ora senza contratto, è tra i candidati più forti al ruolo di ds del club del Diavolo. Tare ha poi detto: “Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio” .

Il Milan, anche se un mese fa sembrava accelerare per arrivare alla scelta del ds, oggi procede ad una velocità ridotta. Recentemente Furlani aveva parlato così della caccia al ds: “Stiamo valutando se prendere un direttore sportivo e ho detto anche che il tema centrale non era prendere qualcuno d’urgenza tanto per ma era scegliere la persona giusta. L’attenzione è sul finire bene la stagione, ma se aggiungeremo qualcuno sarà la persona giusta ma non c’è fretta”