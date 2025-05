Sulemana è l’uomo che non ti aspetti: l’Atalanta batte la Roma grazie a una perla del centrocampista (2-1)

Atalanta – Roma: Cristante risponde al vantaggio di Lookman

Primi minuti di grande intensità al Gewiss Stadium, dove entrambe le squadre partono decisamente forte e si rispondono colpo su colpo. Ci prova per prima l’Atalanta con De Ketelaere, che manca di poco l’appuntamento con il gol su invito di Zappacosta, ma la Roma risponde con una bella conclusione di Soulé respinta da Carnesecchi. La Dea la sblocca al 9′ minuto con il solito Ademola Lookman: il nigeriano, innescato da De Ketelaere, scaraventa all’angolino il palone dell’1-0. Successivamente, Ederson mette nuovamente a dura prova la difesa avversaria con una bella serpentina, culminata con un tiro terminato di poco sopra la traversa. I giallorossi reagiscono e schiacciano gli avversari nella metà campo: Koné approfitta di un passaggio sbagliato di Kossounou e cerca la conclusione da fuori area, ma il suo tentativo viene deviato in angolo. Al 19′ i padroni di casa ripartono in contropiede, Ederson s’inserisce in area e mette in mezzo, ma De Ketelaere e Retegui non riescono a sfoderare la zampata decisiva per il raddoppio. Il duo belga-italiano ha una doppia occasione clamorosa al 22′: Svilar è incredibilmente reattivo sul piattone del numero 90 nerazzurro, mentre sulla seconda palla, il centravanti della Nazionale azzurra spara alto da pochi passi. Dopo una fase d’assedio, la Roma trova il pareggio con l’ex: Soulé scodella in mezzo e Cristante, con un bell’inserimento in area di rigore, insacca di testa. La prima frazione prosegue sui binari dell’equilibrio, ma Koné prima e Rensch poi hanno due occasioni per portare in vantaggio i giallorossi; nonostante questo, il primo tempo termina sull’1-1,

Atalanta – Roma: Sulemana regala la vittoria ai bergamaschi

Nei primi minuti della ripresa, l’Atalanta parte all’arrembaggio e chiude la Roma nella propria porzione di campo. I giallorossi reagiscono con la conclusione di Shomurodov, da fuori area, che viene prontamente bloccata da Carnesecchi. I bergamaschi tornano a farsi vedere in avanti pochi minuti dopo, con l’azione insistita di Bellanova sulla corsia laterale, tuttavia il suo mancino si spegne sul fondo. Al 62′, l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Roma per fallo di Pasalic ai danni di Koné: Sozza, richiamato dal VAR Abisso, cambia idea e revoca il provvedimento dopo aver rivisto le immagini. Sul ribaltamento di fronte, Lookman mette un bel pallone per il colpo di testa di Djimsiti, tuttavia il difensore non inquadra lo specchio della porta. La partita è decisamente combattuta e si ha l’impressione che entrambe le squadre possano sbloccarla da un momento all’altro. Proprio con un lampo improvviso, l’Atalanta torna in vantaggio al 76′: Sulemana raccoglie un rimpallo e batte Svilar con un tiro di collo esterno da fuori area. I giallorossi affidano la loro reazione a un calcio di punizione di Soulé da posizione defilata, ma il pallone dell’argentino seppur insidioso, termina sul fondo. La squadra di Ranieri ci prova fino alla fine, ma la gara termina sul risultato di 2-1 in favore dell’Atalanta.

Atalanta – Roma, il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova (82′ Ruggeri), Pasalic (67′ Sulemana), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (67′ Samardzic), Lookman(87′ Brescianini); Retegui (87′ Maldini). All. Gasperini

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch (75′ Pisilli), Koné (86′ El Shaarawy), Cristante, Angelino; Soulé; Shomurodov (85′ Baldanzi), Dovbyk (86′ Saelemaekers). All. Ranieri

Reti: 9′ Lookman (A), 31′ Cristante (R), 76′ Sulemana (A).

Ammoniti: 90′ Djimsiti (A).

Espulsi: nessuno.