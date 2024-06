Milan, i rossoneri pronti a pagare la clausola di Zirkzee | Ma sullo sfondo resta il Bayern

Inizia a sbloccarsi il mercato in entrata del Milan, che nonostante non abbia ancora ceduto alcun giocatore per cifre importanti, è pronto a piazzare il primo colpaccio di questo mercato senza aver ancora firmato il prossimo allenatore, e la scelta di chiudere subito questa trattativa è stata fatta, probabilmente, anche per strizzare un occhio ad Allegri, contattato dalla società nella giornata di ieri.

Milan, da definire gli ultimi dettagli contrattuali

Dopo un lungo corteggiamento e delle profonde riflessioni, il Milan ha finalmente deciso che il suo futuro attaccante sarà Joshua Zirkzee, di cui verrà pagata la clausola rescissoria di 40 milioni esercitabile a partire dal 1° di Luglio, come riportato da Fabrizio Romano.

Restano soltanto da definire i termini contrattuali col giocatore, che già da tempo aveva mostrato entusiasmo nell’intraprendere questa nuova esperienza rossonera nonostante l’interesse di molti club in giro per l’Europa, tra cui il Bayern Monaco (anche propenso a pagare la clausola) che si contenderà con il Diavolo l’attaccante olandese, che però gradirebbe rimanere in Italia.