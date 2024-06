Le priorità del Milan, nel prossimo mercato, sono diverse, ma c’è la necessità di trovare rinforzi in attacco. Il Milan sa da tempo che questa dovrà essere l’estate del nuovo grande Numero 9 e per questo motivo lavora da settimane su un nome: quello di Joshua Zirkzee.

Milan, il prossimo Numero 9 deve essere Zirkzee

L’attaccante olandese è stato il prescelto dalla dirigenza già da diversi mesi, l’olandese si è fatto notare per tutta la stagione con la maglia del Bologna. Zirkzee è stato approvato da tutti sia per età che per qualità. Il prezzo della clausola del 23enne, ex Anderlecht, è di 40 milioni di euro. Il pressing del Milan è iniziato, l’obiettivo è trovare una trattativa adatta, versare la quota della clausola, capire a quanto ammontano le commissioni con l’agente Kia Joorabchian.

Intanto il Milan sta lavorando anche al prestito di Romelu Lukaku con il Chelsea. L’attaccante belga, che ha lasciato la Roma, potrebbe tornare a Milano, questa volta sponda rossonera. Le prossime giornate saranno decisive per capire se il prestito rientra nelle possibilità della società, altrimenti l’obiettivo Lukaku verrà archiviato.