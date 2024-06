Milan, l’ipotesi di pagare la clausola di Zirkzee è sempre più concreta

Il Milan è intenzionato a pagare la clausola rescissoria di Zirkzee, di 40 milioni. Rimangono da limare i dettagli per le commissioni all'agente e l'ingaggio del giocatore.

Si susseguono rumors in queste ore secondo cui il Milan avrebbe fatto la propria scelta riguardo il nuovo attaccante titolare da consegnare a Fonseca. E’ Joshua Zirkzee per cui il Milan è intenzionato a sbloccare al primo luglio la trattativa pagando la clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Zirkzee-Milan si può fare, da limare i costi della commissioni per gli agenti e l’ingaggio annuale

Da superare ora l’ostacolo degli agenti, sia per quanto riguarda le commissioni richieste per sbloccare la situazione (circa 10 milioni di euro), si per quanto riguarda il contratto del calciatore, che chiede 5 milioni di euro a stagione. Vedremo se il Milan riuscirà ad abbassare le richieste dell’entourage dell’olandese, ma la scelta sembra esser stata presa.