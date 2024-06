Il Milan è alla ricerca del suo Numero 9. Tanti i nomi accostati ai rossoneri nelle ultime settimane, soprattutto quello di Zirkzee, gioiellino del Bologna. L’attaccante dei rossoblù è anche uno dei più richiesti sul mercato, nelle ultime settimane si è inserito anche il Bayern Monaco.

Milan, interesse per Gimenez del Feyenoord

Se l’obiettivo Zirkzee si complica, il Milan ha già pronta l’alternativa. Una vera e propria svolta nella corsa al nuovo attaccante, che come confermato dalla società rossonera è il primissimo obiettivo del Diavolo per l’estate ormai alle porte. Nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome in pole.

Nella lista della dirigenza di Via Aldo Rossi c’erano diversi nomi. Con Zirkzee verso l’estero, c’era anche l’idea Sesko, il quale, purtroppo, ha una clausola da 65 milioni, cosa che rende complicato il colpo. In lista era stato inserito anche Guirassy, ma sembra non convincere del tutto. Così, in seguito ad una nuova ricerca, si è aperto un nuovo scenario: nel mirino del Milan è finito Gimenez del Feyenoord, ora in pole.

Santiago Gimenez, classe 2001, da poco spente le 23 candeline, è un attaccante messicano in forza agli olandesi del Feyenoord. Mancino molto potente, Gimenez costa intorno ai 50 milioni di euro.