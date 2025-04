Empoli – Cagliari, le ultimissime sulle formazioni

Sfida salvezza al Castellani tra Empoli e Cagliari. Azzurri reduci dal brutto colpo subito in semifinale di Coppa Italia e con la necessità di far punti per provare ad abbandonare la zona rossa della classifica. Kouamé preferito a Colombo negli azzurri, con Esposito e Cacace a supporto. Assente Gyasi, sarà De Sciglio a prendersi la fascia destra. Nicola recupera Zappa e lo lancia tra i titolari. Dal 1′ anche Luvumbo.

Empoli – Cagliari, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé. All. D’Aversa

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola