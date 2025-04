Dominio rossoblù a Empoli, il Bologna si aggiudica la semifinale d’andata di Coppa Italia (0-3)

Il Bologna si impone con tre reti al Castellani e supera l’Empoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia. I rossoblù dominano la gara fin dai primi minuti e dopo diverse occasioni, si portano in vantaggio con Orsolini e raddoppiano subito dopo con Dallinga. L’Empoli tenta una timida reazione, ma il Bologna non dà respiro alla squadra di D’Aversa; al 50′, Dallinga firma la sua doppietta personale anche grazie al secondo assist di Ndoye, autore di una prestazione maiuscola. Italiano e i suoi giocatori si mettono, quindi, in una posizione di estremo vantaggio in vista della gara di ritorno (in programma il 24 aprile in un Dall’Ara tutto esaurito) mentre all’Empoli, dopo quanto visto stasera, servirebbe una vera e propria impresa per ribaltare il risultato. L’unica nota stonata nella serata della formazione felsinea è l’infortunio occorso a Calabria, sostituito a metà del secondo tempo per un problema al ginocchio.

Empoli – Bologna, Orsolini e Dallinga firmano il vantaggio rossoblù

Il Bologna parte subito fortissimo e aggredisce la squadra di casa neutralizzando ogni suo tentativo di palleggio. In meno di un minuto, i rossoblù bussano per due volte alla porta difesa da Seghetti; prima ci prova Dallinga, poi Orsolini brucia la retroguardia toscana con una splendida azione personale spreca da ottima posizione. La prima risposta dell’Empoli arriva al quarto d’ora quando, su lancio di Solbakken, Colombo prova a trasformarsi in assist-man per Gyasi, ma Skorupski anticipa il capitano dell’Empoli in uscita. Passano pochi minuti e il Bologna torna a farsi vedere nell’area avversaria sempre con un colpo di testa di Dallinga su cross di Ndoye. Gli ospiti adottano una linea difensiva molto alta e l’Empoli, quindi, prova a sfruttarla in suo favore: Fazzini lancia Colombo sulla corsa ma il tentativo dell’ex Milan finisce lontanissimo dalla porta. Alla metà del primo tempo, il Bologna sblocca il risultato con il solito Orsolini: Odgaard riesce a mettere un bel cross in area nonostante la marcatura di Tosto, Dallinga lascia sfilare la palla che, in controbalzo, viene depositata in rete dal sinistro del numero 7 degli emiliani. Dopo pochi minuti gli ospiti colpiscono ancora, questa volta con Dallinga: Ndoye è bravissimo a sfruttare un corridoio centrale per servire il compagno di squadra che, aiutato anche dalla deviazione del palo, batte Seghetti con un bell’esterno destro. La reazione della squadra di D’Aversa al dominio degli ospiti arriva al 37′ quando, su un altro lancio di Fazzini, Solbakken tenta di battere Skorupski con un diagonale rasoterra, ma la conclusione termina sul fondo. La prima frazione di gara si conclude con il Bologna in avanti a dettare i tempi di gioco, intento ad amministrare il vantaggio acquisito.

Empoli – Bologna, i rossoblù ipotecano la finale

Il Bologna mantiene il controllo della gara anche nella ripresa, calando il tris dopo soli cinque minuti di gioco: Dallinga, sfuggito alla marcatura avversaria, deve semplicemente appoggiare in rete il pallone servitogli da Ndoye e festeggiare la doppietta. Il primo sussulto dell’Empoli si verifica al 60′: Colombo serve Gyasi sulla corsa, il quale entra in area e prova a trafiggere Skorupski con un mancino angolato, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. A seguito di quest’azione, D’Aversa si gioca la carta Sebastiano Esposito per dare maggiore vigore al proprio reparto offensivo: l’attaccante, miglior marcatore dei toscani in questa stagione, prova subito a offrire spunti interessanti ai suoi pur non ottenendo gli effetti sperati. Al 67′ altro lampo del Bologna: Orsolini raccoglie un cross dalla sinistra, stoppa la palla e va al tiro, ma la sfera viene prima respinta da Seghetti e poi spazzata via da Kovalenko. Gli azzurri, sebbene il grande svantaggio, proseguono la gara nel segno dell’orgoglio e si affidano alle conclusioni da fuori area, come quella scoccata da Sambia e finita sopra alla traversa. Nonostante i flebili tentativi di reazione da parte della squadra di casa, all’81’ i felsinei sfiorano addirittura il poker: buona combinazione tra Freuler e Fabbian, bravo Seghetti a respingere in angolo la conclusione del giovane talento italiano. Sul corner seguente Dallinga, lasciato solo sul secondo palo, va vicino alla tripletta con un colpo di testa, ma il portiere azzurro si esibisce in un’altra bella parata. Gli ultimi minuti della gara sono un monologo rossoblù, come dimostrato dai tentativi da fuori area, in rapida successione, di Ferguson e Holm. Nel recupero ci prova anche Cambiaghi: l’esterno supera Grassi con un doppio passo, tuttavia la sua conclusione potente sbatte solamente sul palo. La partita, quindi, termina dopo quattro minuti di recupero con un comodo 0-3 in favore del Bologna.

Empoli – Bologna, il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci (62′ Goglichidze), Tosto (46′ Pezzella); Gyasi, Kovalenko, Bacci (46′ Sambia), Cacace; Solbakken (62′ Esposito), Fazzini (76′ Grassi); Colombo. All.: D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria (66′ Holm), Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler (82′ Dominguez), Ferguson; Orsolini (74′ Cambiaghi), Odgaard (74′ Fabbian), Ndoye (84′ Aebischer); Dallinga. All.:Italiano

Reti: 22′ Orsolini (B), 28′ e 50′ Dallinga (B)

Ammoniti: nessuno.

Espulsi: nessuno.