Manchester United – Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Stagione tutt’altro che esaltante per le due squadre di Manchester. Tredicesimo posto e un’altra sconfitta alle spalle per lo United di Amorim. Quinto posto e necessità di far punti per tentare di sorpassare il Chelsea e rientrare in zona Champions League per il Manchester City.

Manchester United – Manchester City, le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; De Ligt, Lindelof, Heaven; Mazraoui, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Garnacho, Zirkzee; Hojlund. All. Amorim.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Nico Gonzalez, Gundogan; Savinho, Foden, Doku; Marmoush. All. Guardiola.