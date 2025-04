Manchester City – Leicester, probabili formazioni e dove vedere il match valido per la 30^a giornata

Manchester City e Leicester si affronteranno in occasione della trentesima giornata di Premier League. In questo turno infrasettimanale, ogni gol può essere decisivo per decretare i verdetti finali.

Manchester City – Leicester, probabili formazioni

Il Leicester si presenta all’Etihad dopo sei sconfitte di fila in campionato senza segnare nemmeno un gol. Il Manchester City che domenica, battendo il Bournemouth, si è qualificato per le semifinali di FA Cup, proverà a fare punti importanti contro le Foxes. La squadra di Guardiola è in piena lotta per un posto nelle coppe europee, soprattutto in Champions ovviamente, e non può sprecare un’occasione del genere contro un avversario praticamente retrocesso, salvo veri e propri miracoli da parte delle Foxes.

Manchester City: Ederson; Nunes, Gvardiol, Dias, O’Reilly; Gonzalez, Gundogan, Savinho, De Bruyne, Doku; Marmoush. Allenatore: Guardiola.

Leicester: Hermansen; Faes, Coady, Okoli; Justin, Ndidi, Winks, Kristiansen; Buonanotte, El Khannous, Vardy. Allenatore: van Nistelrooy.

Dove vedere Manchester City – Leicester

La gara si gioca al City of Manchester Stadium, struttura che si trova in Alan Turing Way, mercoledì 2 aprile, con calcio di inizio fissato alle ore 20:45. La Premier League è un’esclusiva Sky: il match si può seguire in diretta televisiva con l’ausilio del classico decoder. Gli stessi abbonati hanno l’opzione mobile (PC, smartphone e tablet) grazie al servizio Sky Go