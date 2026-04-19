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domenica, Aprile 19, 2026
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Da Donnarumma a Paperumma, il web si divide | VIDEO

Incredibile papera del numero 1 del City nel big match contro i Gunners che vale un pezzo di Premier League

Di
Fabiano Corona
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989
donnarumma
Papera di Donnarumma

Donnarumma, una papera nel big match

Minuto ’18 della sfida tra il suo Manchester City e l’Arsenal, nel match clou della Premier che può valere il titolo. Ecco il fattaccio, Donnarumma valuta male il controllo di un pallone e regala letteralmente il gol all’Arsenal per la disperazione di Pep Guardiola, visibilmente sorpreso. Una papera, non la prima, che torna a dividere il popolo del web. Donnarumma miglior portiere al mondo o no? Una nuova papera per il numero 1 della nazionale che divide il popolo del web, tra chi lo considera in ogni caso il migliore al mondo e chi pensa sia osannato senza merito. Voi cosa ne pensate?

Il video dell’errore di Donnarumma

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