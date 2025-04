La Juventus ha nel proprio mirino l’ex Milan Sandro Tonali già da tempo. L’italiano del Newcastle è il primo obiettivo dei dirigenti bianconeri per rinforzare il centrocampo. La società ha già pronto un piano per provarci nella finestra estiva.

Juventus, via Luiz per prendere Tonali

In questi giorni Sandro Tonali ha svelato come nel 2020 l’allora bianconero De Ligt gli avesse consigliato di andare alla Juventus. Alla fine non se ne fece niente perché il centrocampista si trasferì al Milan dopo la retrocessione del Brescia in Serie B. Adesso, però, tutto potrebbe succedere.

L’idea è quella di risolvere il disastro di mercato, quello in cui ci si è affidati a Douglas Luiz, ma si sa, i primi mesi del brasiliano alla Continassa sono stati disastrosi. Problemi fisici e difficoltà di ambientamento a un calcio lontano dal suo, stanno facendo pensare che l’esperimento possa definirsi concluso dopo una sola stagione. L’ex City e Aston Villa, vorrebbe tornare in Premier League e per questo Giuntoli starebbe pensando di inserirlo nella trattativa per Tonali, con cui condivide la posizione in campo.

Un anno in meno rispetto alla scadenza contrattuale (2028) di Tonali col Newcastle, che ha investito quasi 60 milioni di euro per acquistarlo dal Milan nel mercato estivo del 2023. Ora per intavolare una trattativa servono almeno gli stessi soldi, se non una decina di milioni in più. Giuntoli ha aperto la strada col club inglese acquistando il difensore Lloyd Kelly per 17 milioni di euro nello scorso mercato invernale. Ma a Torino hanno anche una pista alternativa, porta al brasiliano Ederson dell’Atalanta. La prima condizione necessaria per tentare l’assalto è la qualificazione alla prossima Champions League.