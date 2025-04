Milan, vertice a Londra tra Cardinale, Furlani e Paratici

Fabio Paratici si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, anche se per il momento non ha ancora firmato nessun contratto.

Fabio Paratici sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, anche se per il momento non ha ancora firmato nessun contratto. Nelle ultime settimane, ci sono stati parecchi incontri e contatti tra le parti e per questo l’ex dirigente di Juventus e Tottenham resta il grande favorito per il ruolo di ds del Diavolo.

Milan, nuovo vertice con Paratici

Giorni decisivi per l’arrivo di Paratici a Milano. Ieri a Londra c’è stato un nuovo vertice per pianificare la prossima stagione e ridisegnare l’organigramma del club tra l’ad Giorgio Furlani, il numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo Gerry Cardinale e appunto Paratici.

Sarà Paratici a dover scegliere il prossimo allenatore del Milan o a confermare Sergio Conceicao, attualmente tecnico. La panchina del Milan, nel caso di addio al portoghese, tra le idee di Paratici c’è sicuramente Roberto De Zerbi, che conosce bene l’ambiente rossonero, ma ci sarebbe anche Pep Guardiola.