Il calciomercato Milan inserisce in lista un nuovo giocatore: Tiago Gabriel. Il portoghese, classe 2004, è un difensore del Lecce. Le sue prestazioni in stagione non sono passate inosservate, neanche all’estero e oggi è sulla lista anche di club della Premier League.

Calciomercato Milan, Tiago Gabriel obiettivo per la difesa

Il Milan ha intenzione di assicurarsi Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce che quest’anno sta disputando una stagione di grande livello. Il 21enne di origini portoghesi che lunedì sera nel corso di Lecce-Fiorentina ha trovato anche il gol, è seguito anche da Brentford e Nottingham Forest. Anche i due club inglesi hanno avviato contatti con la società salentina per arrivare al difensore.

I rossoneri cercano di avanzare sulla concorrenza e ad oggi hanno già incontrato gli agenti del portoghese. Il difensore è stato valutato circa 30 milioni di euro dai salentini. Prezzo che dovrebbe scendere in caso di retrocessione del club pugliese in Serie B. Negli scorsi mesi Tiago Gabriel era stato accostato anche al Napoli e alla Juventus. Nei prossimi mesi potrebbe aprirsi una vera e propria asta per arrivare al giocatore.