Il Milan lavora al grande colpo a centrocampo | E c’è l’alternativa Veiga

“Un’idea del Diavolo: Fofana per Bennacer”. Questo è quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, che svela come il Milan sarebbe pronto a finanziare un grande colpo a centrocampo cedendo il calciatore ex Empoli, che il club di via Turati valuta 25 milioni di euro.

Milan, c’è Fofana ma servono 25 milioni

Resta però valida la pista che porta a Renato Veiga, 21 enne mediano del Basilea, anche se come annunciato dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, ora l’obiettivo numero uno resta l’attaccante visto anche l’addio di Giroud.