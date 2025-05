La Juventus vuole Victor Osimhen. La dirigenza della Vecchia Signora lavora già in vista del mercato estivo, e lavora da tempo per portare il nigeriano a Torino. La qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale anche in chiave trattative, sopratutto per quella che riguarda l’attaccante in questione. Ma gli ostacoli non finiscono qui.

Juventus, per Osimhen si parte da una base di 90 milioni di euro

In caso di ingresso all’Europa a fine campionato, l’idea per rinnovare l’attacco bianconero non si sposta dall’idea Osimhen. La Juventus però ha chiuso un nuovo accordo con Jeep, sponsor che comparirà nuovamente sulle maglie bianconere: un contratto da 69 milioni, valido fino al 30 giugno 2028. Una buona parte di questi ricavi sarà chiaramente dedicata al mercato, dove Victor Osimhen è sempre più al centro dei pensieri della Juventus.

Un altro ostacolo per far arrivare l’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, è il presidente dei partenopei. Il bomber nigeriano sta giocando in prestito in Turchia e a giugno tornerà soltanto formalmente all’ombra del Vesuvio. Il suo destino è altrove, su questo non c’è alcun dubbio. Sulle sue tracce non solo la Juve, anche il Manchester United il quale propone anche uno scambio con Hojlund, ma la Juventus del suo mentore Giuntoli continua a corteggiarlo, ma sa che il patron dei partenopei chiede almeno 90 milioni di euro.