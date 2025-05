Esclusiva: Vincenzo Matrone “Stagione del Milan tecnicamente pessima. Il Pisa di Pippo Inzaghi deve avere più coraggio”

Abbiamo intervistato Vincenzo Matrone, milanista e milanologo, noto volto in Tv principalmente su Sportitalia. Di seguito le nostre personalissime domande.

Oggi c’è la finale di coppa Italia. Come vedi il Milan?

Il Milan arriva alla finale dell’Olimpico con un’ottima forma fisica e mentale, con diversi giocatori di grande esperienza che hanno già giocato finali di coppe. Saranno tutti disponibili tranne Bondo.

Nel caso di sconfitta possiamo parlare di stagione fallimentare?

Sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta, conta cosa farà la rivale storica del Milan cioè l’Inter. Sembra assurdo dirlo ma l’Inter può salvare la stagione dei rossoneri in caso di sconfitta in Champions e di vittoria del Napoli in Campionato. Se ciò accadesse per il Milan sarebbe una stagione quasi trionfale, ricordiamoci che il 5 Maggio è una delle date più ricordate dai tifosi rossoneri. Se diamo un giudizio da giornalista, la stagione è pessima perchè il Milan è ottavo in classifica, quindi tecnicamente la ritengo assolutamente pessima.

Cosa dovrebbe fare la società per poter tornare a primeggiare in Italia ed Europa. Ibramimovic va confermato ?

LA società deve vendere il club a chi ha un progetto più a lungo termine, a una proprietà che ha voglia di essere più presente con i loro esponenti singolarmente , ma non solo a San Siro. Ammiro molto Commisso, che va spesso con la sciarpa a vedere la squadra Primavera. Questa è una società che sta mettedno bene i conti a posto per poi rivendere. Ibrahimovic è la persona giusta al posto sbagliato, lo vedrei bene in panchina come team manager, a fare il motivatore. Questo rullo lo porta a fare cattive figure.

Cosa temi del Bologna?

Del Bologna temo Italiano, temo Orsolini nell’uno contro uno, è una squadra che arriverà con un entusiasmo a mille.

Pippo Inzaghi in serie A. Le tue sensazioni e se poterà finalmente far bene dopo le

pessime esperienze con Benevento Bologna e Salernitana

Pippo deve prendere esperienza dai cattivi campionati che ha fatto, il Pisa deve fare una buona campagna acquisti, ma sopratutto deve avere più coraggio. Non vedo l’ora di vederlo, è un idolo rossonero ed un professionista molto molto serio.