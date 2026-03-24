Oggi ai nostri microfoni è intervenuto l’ex attaccante Oscar Damiani che ha giocato per Juventus, Milan, Parma, Napoli e Lazio per parlare di attualità.

Le sue dichiarazioni

Come sta vedendo questa Serie A?

“La vedo da appassionato, non è il calcio più bello del mondo però c’è corsa per lo scudetto e per la salvezza anche se rispetto al passato il calcio non è dei migliori”.

Spalletti è l’allenatore giusto per la Juventus?

“Spalletti è l’allenatore giusto per tutte le squadre, è un grande allenatore vincente e sono sicuro che la Juventus gli metterà a disposizione una grande squadra, vedo la Vecchia signora farà bene nei prossimi anni”.

Il Milan pensa che con Allegri continuerà a crescere?

“Io sono un suo fan è un’allenatore che conosce bene il suo mestiere che sa dare un’identità alla squadra con una società forte alle spalle”.

Oggi pensa che alla Juventus manchi il vero stile quello che lei ha conosciuto con Boniperti?

“I tempi sono cambiati, Boniperti è stato un grande calciatore e presidente ma le cose non si possono ripetere. È un’altro calcio e un’altro mondo ho molta stima verso i dirigenti attuali”.

Che ricordi si porta dietro con Boniperti?

“Io ero un’appasionato di tennis ed andavo molte volte a giocare, lui non voleva e quando mi vedeva giocare mi dava la multa. Boniperti è stato il mio presidente migliore”.

Della sua esperienza al Milan cosa si ricorda?

“Ero a fine carriera abbiamo vinto il campionato c’era Farina come presidente anche se non era una grande squadra giocare per il Milan era una bella cosa”.

Quando si scende in campo con la maglia della Juventus che cosa significa?

“Prima di tutto è un’emozione fortissima è una responsabilità nei confronti di tutti i tifosi in Italia e nel mondo, ma è anche un grande piacere”.

Crede che la nazionale sia diventata un punto di passaggio per molti giocatori?

“Oggi il denaro è più importante di tutto. La nazionale dovrebbe essere un onore ed un onere però molti preferiscono giocare di più nelle squadre di club che sono piene di stranieri e non aiutano la maglia azzurra”.