A Torino si preparano a due summit. A breve si assisterà ad un Vlahovic-Day e ad uno Spalletti-Day. Due giornate che andranno a definire il futuro del tecnico e dell’attaccante in casa Juventus.

Juventus, definire il futuro di Vlahovic e Spalletti

In casa Juve stanno per arrivare due decisioni importanti. A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, è previsto un incontro tra la società della Vecchia Signora e il giocatore con il suo entourage, con a capo il padre Milos. Vlahovic, appena rientrato dopo oltre tre mesi di stop e non convocato dalla nazionale serba, deve decidere cosa fare per il futuro. La voglia dell’attaccante di restare e quella della società di trattenerlo, sono evidenti da tempo, bisogna solo decidere come. L’attaccante ha aperto alla permanenza, chiedendo però chiarezza sul progetto: ruolo in squadra, con eventuale arrivo di un altro centravanti e durata del nuovo contratto oltre che lo stipendio.

Dopo aver messo in chiaro il futuro di Vlahovic, la società penserà a Luciano Spalletti. Tra venerdì e sabato un summit anche con il tecnico. L’allenatore vuole capire le ambizioni del club e le risorse disponibili per il mercato estivo. La Juventus ha bisogno di un restyling in rosa e va fatto quanto prima, soprattutto se si vuole tornare competitivi.