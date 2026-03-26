Oggi ai nostri microfoni è intervenuto l’ex allenatore di Napoli, Inter, Roma, Fiorentina e Atalanta, Ottavio Bianchi, con il quale abbiamo parlato di attualità.

Le parole di Bianchi

Come sta vedendo questa Serie A?

“Molto distaccato, ormai adesso siamo spettatori televisi, e abbiamo la fortuna di vedere i migliori giocatori negli altri campionati europei. Una volta c’erano in Italia ora non più. Sono uno spettatore non da stadio ma televisione e quindi guardo dove c’è talento”.

Spalletti è il futuro giusto per la Juventus?

“Ho talmente tanto rispetto, che non faccio mai classifica. Gli allenatori molto spesso sono condizionati dai risultati ti capita un anno difficile ma questo non diminuisce il loro valore”

Pensa che Conte rimarrà a Napoli l’anno prossimo?

“Non ne ho proprio idea perché non sono dentro le società o le città e conoscere l’umore o le idee, se ha intenzione di rimanere o se ci sono delle problematiche che si possono superare insieme alla società”.



Il Napoli può ancora credere nello scudetto?

“Fino alla fine il Napoli ci può credere poichè non c’è mai nulla di scontato perché in primavera di solito ci sono dei cambiamenti. Poi è un momento difficile perché basta che si fanno male i giocatori importanti poi è complicato. È una volata finale senza ancora nessun vincitore”

Gasperini come lo sta vedendo a Roma?

“Gasperini sta facendo bene non ha bisogno di presentazione, se poi trovano delle difficoltà all’interno delle società neanche loro da dentro riescono a risolvere”

Che consiglio vuole dare ai giocatori dell’Italia?

“Io mi auguro che si possa andare al Mondiale, anche perché se non si dovesse andare sarebbe veramente particolare rimanere fuori per tre volte consecutive e non voglio neanche pensarci e i problemi ci sono. Una volta l’Italia era dentro le prime 4 senza problemi”

Se ci dovesse essere la peggiore delle ipotesi lei pensa che si deve rivalutare il sistema dall’alto?

“E si io credo proprio di sì non ci sono altre vie da imboccare”.