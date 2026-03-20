Il Napoli vince a Cagliari e sogna lo scudetto, l’Inter è a 6 lunghezze

Il Napoli ci crede, il sogno scudetto è vivo
Il Napoli vince 1 a 0 a Cagliari grazie ad un gol di McTominay e sogna in grande, gli azzurri si portano momentaneamente a sole 6 lunghezze dalla capolista Inter. Sogno scudetto ancora vivo? Difficile, ma a Napoli ci credono. Palla all’Inter in campo in trasferta contro la Fiorentina.
IL TABELLINO
CAGLIARI-NAPOLI 0-1
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (28′ st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28′ st Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39′ st Raterink); Esposito (39′ st Trepy), Folorunsho (20′ st Kilicsoy). A disp.: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Grandu. All.: Pisacane
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (39′ st Juan Jesus); Politano (32′ st Spinazzola), Gilmour (32′ st Anguissa), Lobotka (10′ st Alisson Santos), Gutiérrez; McTominay, De Bruyne; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku, Elmas, Giovane, Mazzocchi. All.: Conte
Arbitro: Mariani
Marcatore: 2′ McTominay
Ammoniti: Lobotka (N), Zé Pedro (C), Olivera (N), Dossena (C)