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sabato, Marzo 21, 2026
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Il Napoli vince a Cagliari e sogna lo scudetto, l’Inter è a 6 lunghezze

Gli azzurri di Conte tornano a sognare

Di
Fabiano Corona
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21
serie a enilive 2025 2026: napoli vs parma
L’URLO DI SCOTT McTOMINAY ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Napoli ci crede, il sogno scudetto è vivo

Il Napoli vince 1 a 0 a Cagliari grazie ad un gol di McTominay e sogna in grande, gli azzurri si portano momentaneamente a sole 6 lunghezze dalla capolista Inter. Sogno scudetto ancora vivo? Difficile, ma a Napoli ci credono. Palla all’Inter in campo in trasferta contro la Fiorentina.

IL TABELLINO
CAGLIARI-NAPOLI 0-1
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (28′ st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28′ st Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39′ st Raterink); Esposito (39′ st Trepy), Folorunsho (20′ st Kilicsoy). A disp.: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Grandu. All.: Pisacane
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (39′ st Juan Jesus); Politano (32′ st Spinazzola), Gilmour (32′ st Anguissa), Lobotka (10′ st Alisson Santos), Gutiérrez; McTominay, De Bruyne; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku, Elmas, Giovane, Mazzocchi. All.: Conte
Arbitro: Mariani
Marcatore: 2′ McTominay
Ammoniti: Lobotka (N), Zé Pedro (C), Olivera (N), Dossena (C)

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