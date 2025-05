Serie B: tutti i verdetti. Sampdoria nel baratro della Serie C

Tutto ci potevamo attendere da questa folle ultima giornata di Serie B, mai la retrocessione diretta della Sampdoria in Serie C, senza neanche passare dai playout. Il dramma sportivo si è consumato a Castellammare di Stabia, uno zero a zero che condanna la Samp alla retrocessione, nonostante le folle spese estive che la davano come favorita per il ritorno in Serie A. Adesso bisogna raccogliere i cocci, rifondare completamente la squadra a partire dai dirigenti, ripartire dai giovani e puntare ad un immediato ritorno in Serie B, anche se la montagna è erta da scalare.

In Serie C oltre alla Sampdoria scendono Cosenza e Cittadella, mentre il playout se lo giocheranno Frosinone e Salernitana. Per quanto riguarda la zona alta della classifica, il Pisa batte la Cremonese e si conferma al secondo posto con record di punti in cadetteria, Spezia e Cremonese terza e quarta attendono le vincenti degli spareggi tra Juve Stabia e Palermo e tra Catanzaro e Cesena che sono in programma sabato 17 Maggio.

Tutti i risultati e la classifica finale:

Martedì, ore 20:30 Cittadella-Salernitana 0-2. Marcatori: 11′ Hrustic, 75′ Simy.

Martedì, ore 20:30 Sassuolo-Frosinone 0-1. Marcatore: 38′ Bohinen.

Martedì, ore 20:30 Brescia-Reggiana 2-1. Marcatori: 25′ Bianchi (B), 45′ +3 Girma (R), 81′ Verreth (B)

Martedì, ore 20:30 Juve Stabia-Sampdoria 0-0.

Martedì, ore 20:30 Sudtirol-Bari 0-0.

Martedì, ore 20:30 Spezia-Cosenza 3-1. Marcatori: 14′ Elia (S), 29′ Kouda (S), 45′ +3 Esposito (S), 48′ Artistico (C).

Martedì, ore 20:30 Palermo-Carrarese 1-1. Marcatori: 16′ Shpendi (C), 86′ Le Douaron (P).

Martedì, ore 20:30 Pisa-Cremonese 2-0. Marcatori: 22′ Moreo (P), 82′ Touré (P), 90’+3 Bonazzoli (C).

Martedì, ore 20:30 Modena-Cesena 0-1. Marcatore: 89′ Antonucci.

Martedì, ore 20:30 Mantova-Catanzaro 0-0.

La classifica

Sassuolo 82 Pisa 76 Spezia 66 Cremonese 61 Juve Stabia 55 Catanzaro 53 Cesena 53 Palermo 52 Bari 47 Sudtirol 46 Modena 45 Carrarese 45 Reggiana 44 Mantova 44 Brescia 43 Frosinone 43 Salernitana 42 Sampdoria 41 Cittadella 39 Cosenza 30*

* Cosenza -4 punti di penalità