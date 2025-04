Torino – Verona, le ultimissime sulle formazioni

Striscia positiva di cinque giornate per il Torino di Vanoli, chiamato a proseguire il buon momento per raggiungere il decimo posto in classifica. I gialloblù, invece, hanno l’occasione di allungare ulteriormente sulle avversarie e mettere un importante stacco sulla zona rossa di classifica.

Torino – Verona, le probabili formazioni:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Karamoh, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bernede, Bradaric; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.