Il Torino ferma la Lazio all’Olimpico, è solo 1-1 nel posticipo

Il trentesimo turno di Serie A si chiude con il pareggio per 1-1 tra Lazio e Torino. Dopo un primo tempo avido di grandi emozioni, i biancocelesti alzano i giri del motore nella ripresa e trovano il vantaggio con la rete di Marusic. La squadra ospite, però, non si scompone e attraverso una gara ordinata trovano il gol del pareggio con Gineitis a meno di dieci minuti della gara. Nervi tesi a fine gara con un accenno di tafferugli a centrocampo, ma il tutto viene sedato quasi immediatamente. La Lazio manca il sorpasso alla Roma e le due squadre della Capitale si trovano appaiate a 52 punti: la squadra di Baroni, inoltre, dovrà fare a meno di Guendouzi, squalificato, nell’importantissima trasferta di domenica prossima contro l’Atalanta. Per il Torino, invece, si tratta del quinto risultato utile consecutivo, buono per portarsi a +4 sul Geno in classifica.

Lazio – Torino, gli ospiti imbrigliano i biancocelesti

Nei primi minuti di gara è la Lazio a tenere in mano le redini del gioco nonostante una buona opposizione da parte dei granata, bravi invece a fermare sul nascere le verticalizzazioni dei padroni di casa sfruttando una linea di pressing alta. Proprio dal pressing asfissiante nasce la prima sortita offensiva del Toro, affidata al destro di Che Adams deviato in calcio d’angolo dalla retroguardia laziale. La prima occasione da gol per la Lazio arriva al 12′ minuto: Isaksen raccoglie un tiro di Dia respinto dalla difesa avversaria e crossa sul secondo palo verso Zaccagni, il quale scarica un destro al volo tempestivamente intercettato da Milinkovic-Savic. Successivamente, però, il portiere sbaglia i tempi dell’anticipo in uscita su Pedro e quasi regala il gol al veterano spagnolo: Isaksen, poi, prova ad approfittare della respinta di Savic e della porta sguarnita, ma la sua conclusione termina sul fondo. Al 25′ è Rovella a tentare la fortuna, imbeccato ancora una volta dall’ispiratissimo esterno danese, ma la conclusione termina largamente sul fondo. Gli ospiti provano ad affacciarsi in avanti verso il 30′ con un cross dalla sinistra di Elmas, ma la difesa biancoceleste blocca prontamente l’arrivo sul pallone di Vlasic. La Lazio torna a spingere per vie laterali, cercando spesso il cross e il tiro dalla lunga distanza, tuttavia Vanoli dimostra di aver preparato molto bene la fase difensiva della gara. I granata reagiscono anche in fase offensiva: al 40′ Casadei recupera un buon pallone sull’out di destra e serve Adams in mezzo, ma lo scozzese non inquadra lo specchio della porta e nemmeno l’arrivo a rimorchio di Ricci si rivela pericoloso. Il primo tempo si conclude con un calcio d’angolo in favore della squadra di casa che si rivela, però, inefficace.

Lazio – Torino, Gineitis risponde a Marusic

La ripresa, nelle fasi iniziali, riprende il tema della prima frazione: è una partita fisica dove si lotta su ogni pallone ed entrambe le squadre cercano il fraseggio per scardinare le rispettive retroguardie. Il primo spunto offensivo del secondo tempo passa dal sinistro di Pedro che si spegne, però, largo alla destra di Milinkovic-Savic. Il Torino non sta a guardare e guadagna un calcio di punizione da posizione defilata; Biraghi calcia verso l’area di rigore e Maripan, di testa, indirizza il pallone sotto la traversa e sbatte contro la deviazione salvifica di Provedel. I granata di credono, guadagnano campo col passare dei minuti e provano spesso la verticalizzazione alla ricerca di Vlasic e Adams. A passare in vantaggio, però, è la Lazio: al 57′, su azione innescata da Isaksen, Pedro è bravo a vedere l’arrivo di Marusic e a servivrlo sulla corsa. L’esterno bosniaco, quindi, batte Milinkovic con un piattone destro imparabile. Il Toro non ci sta e risponde allo svantaggio con il tentativo di Elmas bloccato da Provedel sul suo palo. Al 66′ arriva un’altra ghiotta occasione per i padroni di casa: Guendouzi recupera un ottimo pallone nella propria metà campo e scarica verso Zaccagni, il capitano laziale ubriaca Walukiewicz con le sue finte ma Milinkovic-Savic intercetta in spaccata. Sull’azione successiva, il portiere granata è bravo a rispondere presente sul colpo di testa di Noslin. Al 77′ la Lazio va vicinissima al raddoppio con la sassata di Guendouzi, servito dall’instancabile Pedro, che termina fuori di pochissimo. Il Torino, però, continua a spingere nella metà campo avversario e agguanta il pareggio all’82’: Biraghi penetra in area e appoggia per Gineitis che è bravo a battere Provedel con una conclusione secca e decisa. La Lazio reagisce al pareggio con Noslin, ma il tentativo dell’olandese non impensierisce Savic; i biancocelesti terminano la gara all’assalto della metà campo avversaria, ma alla fine le due squadre si dividono la posta in palio.

Lazio – Torino, il tabellino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj (72′ Pellegrini), Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen (90′ Tchaouna), Pedro (72′ Dele-Bashiru), Zaccagni; Dia (66′ Noslin). All.: Baroni.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (72′ Karamoh), Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (71′ Gineitis), Ricci; Lazaro (86′ Pedersen), Vlasic (71′ Sanabria), Elmas; Adams (86′ Ilic). All.: Vanoli.

Reti: 57′ Marusic (L), 82′ Gineitis (T)

Ammoniti: 6′ Lazaro (T), 40′ Zaccagni (L), 45+4′ Maripan (T), 56′ Ricci (T), 65′ Walukiewicz (T), 69′ Guendouzi (L), 90+1′ Romagnoli (L)

Espulsi: nessuno