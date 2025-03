La Lazio sta preparando la sfida in programma questa sera contro il Torino, con mister Baroni che è alle prese con le ultime di formazione. Biancocelesti che devono reagire dopo la brutta sconfitta maturata contro il Bologna. Anazxiche Claudio Lotito sta facendo la sua parte di Presidente, suonando la carica per la fine della stagione.

Lazio, Lotito suona la carica

Anche il presidente Claudio Lotito sta facendo la sua parte, a quanto pare avrebbe fatto una promessa alla squadra. Lotito avrebbe aperto all’accordo sui premi collettivi che vanno depositati ogni anno. Accordo verbale che comprende un bonus da 2,5 milioni di euro solo per la qualificazione in Champions, oltre ad un altro premio previsto in caso di vittoria dell’Europa League che però non è ancora stato indicato.