Roma – Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Qui Roma – rischio titolarità per Hummels, Ranieri potrebbe affidarsi a Celik, Mancini e Ndicka in difesa. In mezzo al campo Paredes con Koné, sostenuti da El Shaarawy e Angeliño. In avanti c’è Dovbyk, supportato da Baldanzi e Soulé.

Qui Juventus – Tudor opta per il 3-4-2-1. Linea difensiva composta da Kalulu, Renato Veiga e Kelly. A centrocampo Locatelli e Thuram, con Weah e McKennie sulle corsie laterali. Nico González e Yildiz sulla trequarti. Vlahovic come terminale offensivo.

Roma – Juventus, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Paredes, Koné, Angeliño; Baldanzi, Soulé; Dovbyk. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico González, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor