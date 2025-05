Juventus, si cerca una punta: i nomi in lista per il futuro

Una stagione difficile sta per volgere al termine anche per la Vecchia Signora. Una stagione da dimenticare, stando alle aspettative avute, per la Juventus. Ma oramai è tempo di pensare al futuro e lavorare al fine di fare un buon lavoro per prepararsi alla prossima stagione.

Juventus, le tre suggestioni per il futuro

La Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato avrà come primo obiettivo la ricerca di un centravanti. Il favorito sembra essere l’ex Atalanta Rasmus Hojlund, attualmente al Manchester United.Le alternative a Hoijlund sono legate direttamente alla squadra bergamasca, infatti gli altri due obiettivi sono Lookman e Retegui.

Mateo Retegui è considerato un attaccante moderno, capace di unire presenza fisica, dinamismo e senso del gol. La sua esperienza internazionale con la Nazionale Italiana, unita al buon rendimento con la maglia dell’Atalanta, ha attirato l’attenzione di diversi club d’Europa. Possiede tutti gli elementi per fare parte della formazione bianconera. La suggestione Lookman, non nuova in casa Juve, è quasi un pallino fisso. Molto dipenderà anche dal finale di stagione di Kenan Yildiz che agisce più o meno sulle stesse zolle del nigeriano e che con Tudor è tornato a brillare (2 gol in 3 partite, tutte dal 1′ per il genietto turco). Non va inoltre mai dimenticato che l’Atalanta è quanto mai cara e visti i precedenti con Koopmeiners, investire tanti soldi su giocatori della Dea difficilmente si ottengono in cambio giocatori di pari rendimento. C’è da riflettere bene.